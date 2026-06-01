18.06.2026

Kino

Bescheidenheit ist eine Zier

Die erneute Revolution des Martial-Arts-Films: »The Furious« von Kenji Tanigaki

Von Marc Hairapetian

Das hatte die Welt bis dahin nicht gesehen: Virtuos choreographierte Schwertkampfszenen von atemberaubender Schönheit, in denen die Protagonisten dank des Einsatzes von für den Zuschauer unsichtbaren Drähten und Seilzügen durch die Luft fliegen. Als King Hus an Originalschauplätzen in Taiwan und Hongkong gedrehtes, von den Stoffen und formalen Prinzipien der Peking-Oper inspiriertes Wuxia-Epos »Ein Hauch von Zen« – vier Jahre nach seiner Fertigstellung! – bei den In...

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