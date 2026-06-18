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18.06.2026
Neue genomische Techniken

Noch geradere Gurken

EU-Parlament stimmt ohne Änderungen für Deregulierung von Gentechnik

Von Niki Uhlmann
Die Natur war und wird dem Kapital nie produktiv genug sein: klimaresistentere Arten, zügigeres Wachstum und markttauglichere Eigenschaften versprechen mehr Profit. Naturprodukte nach derlei Maßgaben zuzurichten ist mit neuen genomischen Techniken (NGT) möglich – die gehen allerdings mit Risiken für Umwelt und Verbraucher einher, weshalb die EU dem Geschäft mit gentechnisch veränderten Organismen (GVO) schon vor mehr als zwanzig Jahren strenge Auflagen machte. Seitd...

Artikel-Länge: 3614 Zeichen

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