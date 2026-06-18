18.06.2026

Haiti

Guterres in Port-au-Prince

Haiti: Nicht einmal ein Viertel der UN-Hilfen gesichert

Von Ina Sembdner

Es mag aufrichtig gemeint gewesen sein. Aber was UN-Generalsekretär António Guterres am Dienstag bei einem Besuch in Haiti erklärte, verdreht Ross und Reiter. In einer Schule in der Hauptstadt Port-au-Prince unterhielt sich Guterres mit Frauen, die dort Schutz vor der weitverbreiteten Bandengewalt suchten. »Ich bitte Sie um Verzeihung, nicht in der Lage gewesen zu sein, die internationale Gemeinschaft zu mobilisieren«, sagte er laut Reuters. Aber: Es sind genau die ...

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