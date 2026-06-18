18.06.2026

Spanien

PSOE unter Druck

Spanien: Expremier Zapatero vor Gericht

Von Carmela Negrete

Er ist der erste Regierungschef der spanischen Demokratie, der sich vor Gericht verantworten muss. Am Mittwoch erklärte José Luis Rodríguez Zapatero, der Spanien zwischen 2004 und 2011 regierte, vor einem Richter des Obersten Gerichtshofs in Madrid, er habe sich niemals dafür eingesetzt, für die Fluggesellschaft Plus Ultra Líneas Aéreas staatliche Rettungsmaßnahmen in Höhe von 53 Millionen Euro zu erwirken. Die Ermittler werfen dem früheren Vorsitzenden des sozialde...

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