18.06.2026
Spanien
PSOE unter Druck
Spanien: Expremier Zapatero vor Gericht
Von Carmela Negrete
Er ist der erste Regierungschef der spanischen Demokratie, der sich vor Gericht verantworten muss. Am Mittwoch erklärte José Luis Rodríguez Zapatero, der Spanien zwischen 2004 und 2011 regierte, vor einem Richter des Obersten Gerichtshofs in Madrid, er habe sich niemals dafür eingesetzt, für die Fluggesellschaft Plus Ultra Líneas Aéreas staatliche Rettungsmaßnahmen in Höhe von 53 Millionen Euro zu erwirken. Die Ermittler werfen dem früheren Vorsitzenden des sozialde...
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