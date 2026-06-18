18.06.2026

Nahostkonflikt

Waffenruhe auf brüchiger Basis

Iran-Krieg: Israel sieht sich nicht an Abkommen zwischen Teheran und Washington gebunden

Von Lars Lange

Offenbar haben die USA und Iran sich auf ein Memorandum of Understanding verständigt, das den seit dem 28. Februar andauernden Krieg beenden soll. Das Abkommen folgt einem klaren Zeitplan: Binnen 30 Tagen soll die US-Seeblockade gegen iranische Häfen vollständig aufgehoben werden, während Iran im Gegenzug die Durchfahrt durch die Straße von Hormus freigibt, durch die normalerweise ein Fünftel des weltweiten Öltransporte fließt. Washington setzt zudem Sanktionen auf ...

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