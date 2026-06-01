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18.06.2026
Bildungsproteste

Hessen verstärkt Lehrermangel

Bundesweite Bildungsproteste, während weitere Kürzungen bekannt werden

Von Susanne Knütter
Klassen aufteilen, in Kleingruppen unterrichten, zusätzliche Deutschstunden in den Jahrgangsstufen neun und zehn. Das ist in Hessen über den sogenannten Sozialindex möglich, wenn Schüler mehr Förderung benötigen. Nun plant die Landesregierung 300 der 650 Lehrerstellen, die darüber vergeben werden, zu streichen, wie die Hessenschau am Mittwoch berichtete. Hinzukommen Kürzungen von Lehrerstunden, speziell an Integrierten Gesamtschulen (IGS), die etwa zusätzliche Förde...

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