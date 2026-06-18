18.06.2026

Deutsch-polnische Beziehungen

Polnische Nationalisten provozieren

Polizei verhindert Aktion von Rechten am Gedenkstein für polnische Naziopfer in Berlin

Von Reinhard Lauterbach

Etwa 15 Aktivisten der rechten polnischen »Bewegung zum Schutz der Grenzen« haben am Dienstag in der Nähe des Gedenksteins für die polnischen Naziopfer in Berlin einen Zwischenfall provoziert. Wie beide Seiten übereinstimmend mitteilten, versuchte die polnische Gruppe, mit Transparenten und einem Holzkreuz zu dem Gedenkstein zu marschieren, um das Kreuz dort aufzustellen. Vorher sangen sie ein antideutsches Protestlied aus dem frühen 20. Jahrhundert, in dem es heißt...

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