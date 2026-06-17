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17.06.2026
WM-Kolumne

Lust

Gras

Von Jürgen Roth
Ein Kumpel, der bei der Gewerkschaft die Zeit absitzt, kennt Christian Streich aus dem Studium in Freiburg. Der Typ sei nicht knusper, sei manisch, verbohrt und allein entschieden sediert zu ertragen gewesen – wie geschaffen fürs heutige Fernsehen, finde ich. Und wie sich Streich, ein deutscher Mensch par excellence, gegenüber Trainern der gegnerischen Teams ständig benommen habe, sei selbst den verblendeten Freiburgern zu weit gegangen. Dies gesagt, um vorerst eine...

Artikel-Länge: 2405 Zeichen

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