17.06.2026

Falken in Atlanta

Von André Dahlmeyer

Einen wunderschönen guten Morgen! Sie haben es wieder gemacht. Jedenfalls fast. Der Rio de la Plata liegt den Grünen Falken einfach. Bei der Katar-WM besiegte Saudi-Arabien im Auftaktmatch Argentinien, das bis dato fast vierzig Matches lang unbesiegt war, gar nicht mal unverdient mit 2:1. Es folgten jedoch Niederlagen gegen Polen und Mexiko. Immerhin, der Anschlusstreffer zum 1:2 gegen die Mariachis in Minute 95 eliminierte das Team von Tata Martino aus dem Turnier ...

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