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17.06.2026
Kapital und politische Rechte

Aufstieg mit prominenter Unterstützerin

Australien: One Nation Party setzt Höhenflug fort. Großspenden kommen von Bergbaumagnatin Rinehart

Von Thomas Berger
Die extreme Rechte in Australien ist weiter auf dem Vormarsch: Hatte die 1997 von der ehemaligen Senatorin Pauline Hanson gegründete One Nation Party (PHON) bislang nur den Rang einer politischen Randerscheinung, konnte sie im Frühjahr in den Meinungsumfragen bereits die etablierte Opposition der konservativen Parteien überholen. Nun kratzt »One Nation« am Führungsanspruch der regierenden Sozialdemokraten unter Premier Anthony Albanese. In den jüngsten Umfragen stie...

Artikel-Länge: 3901 Zeichen

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