17.06.2026

Programmtips

Vorschlag

Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht

Feldversuch In Frankfurt am Main, Sachsenhausen, wird auf zwei Hektar Land ein professioneller Gemeinschaftsgarten betrieben – ganz ohne chemische Keule und Maschinen, aber dafür bodenschonend. Ein Drittel der Ernte wird an die Mainfrankfurter Edel­gastronomie verkauft. BRD 2022. → Erfolgreich mit Permakultur? Die Frankfurter Stadtfarm. ARD Alpha, 17.30 Uhr One or an Otter Entlang der kalifornischen Küste lebt der Seeotter in den Kelpwäldern, findet hier Nahrung und...

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