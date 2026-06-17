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17.06.2026
Folk

Helles Licht

Richard Thompson spielte live in Dortmund

Von Frank Schwarzberg
Richard Thompsons Konzert im ausverkauften Dortmunder Piano ist ein Lied alt, da leitet er auf seiner Lowden-Akustikgitarre meinen Lieblingssong ein – »Beeswing«. Das Intro: ein Gedicht in fünf Griffen. Der Song: eine Tragödie in fünf Strophen. Die Geschichte: ein Roman vom Scheitern einer rebellischen Freiheitsillusion und zugleich ihrer überdauernden Strahlkraft. Die Heldin: »A rare thing / Fine as a bee’s wing / So fine a breath of wind might take her away«. Sie ...

Artikel-Länge: 2034 Zeichen

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