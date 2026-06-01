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17.06.2026
Jubel der Woche

Gorki, Hindemith

Von Jegor Jublimov
Weil sie nicht nur über den »großen Bruder« informierte, sondern auch visuell gut aufgemacht war, nahmen Leser gern die Sowjetunion zur Hand. Von der Illustrierten, die von 1949 bis 1990 auch in der DDR erschien, wussten die wenigsten, dass sie 1930 als UdSSR im Bau von keinem Geringeren als Maxim Gorki in seiner Heimatstadt Nischni Nowgorod gegründet worden war. Die Vielseitigkeit des revolutionären Schriftstellers war enorm. Zeitschriften gingen auf sein Konto (No...

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