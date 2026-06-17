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17.06.2026
Family Business

Am Ende gewinnt immer der Trump

Familienclan des US-Präsidenten scheffelt Kryptomilliarden, hohe Verluste für Anleger

Von Lars Pieck
Seit Jahren verfolgt Donald Trump ein einfaches Geschäftsmodell: Er stellt seinen Namen für Produkte, Unternehmen oder Immobilienprojekte zur Verfügung, investiert dabei oft wenig oder gar kein eigenes Geld, bewirbt die Vorhaben intensiv und profitiert von den Einnahmen. Seit Mitte 2024, während seiner Kandidatur für eine zweite Amtszeit als US-Präsident, wenden Trump und seine Familie dieses Prinzip auch auf den Kryptomarkt an, mit spektakulären Ergebnissen. Laut e...

Artikel-Länge: 4623 Zeichen

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