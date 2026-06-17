17.06.2026

Fußballweltmeisterschaft

Schikane gegen Irans Nationalteam

WM: Remis im ersten Spiel tröstet kaum über Umstände in den USA hinweg

Von Ina Sembdner

Es sind ohnehin schwierige Bedingungen, unter denen die iranische Herrenauswahl diese Fußballweltmeisterschaft bestehen muss. Nach Querelen über nicht erteilte Visa für die USA, in denen die meisten Spiele ausgetragen werden, und der Verlegung des Trainingscamps ins mexikanische Tijuana folgte nach dem ersten Match am Montag gegen Neuseeland in Los Angeles der nächste Eklat. Statt wie geplant erst am Dienstag morgen – nach einem Regenerationstraining – die Rückreise...

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