17.06.2026

Indien

Neu-Delhi steuert um

Indien: Honeymoon mit USA/Israel vor Ende

Von Jörg Tiedjen

Die westlichen Länder haben sich große Mühe gegeben, Indien auf ihre Seite zu ziehen und als Trojanisches Pferd im alternativen BRICS-Bündnis zu positionieren. Doch insbesondere die Annäherung von Neu-Delhi und den USA scheint fürs erste beendet – so sieht es jedenfalls der frühere indische Diplomat M. K. Bhadrakumar, der in einem Beitrag auf seinem Blog »Indian Punchline« am Wochenende davon schrieb, dass Neu-Delhi offensichtlich seine Haltung zum Konflikt im Nahen...

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