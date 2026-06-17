17.06.2026

Niederlande

Grün und Rot fusionieren

Niederlande: Sozialdemokratische PvdA und Groenlinks schließen sich zur größten Partei zusammen

Von Gerrit Hoekman

Alleine haben sie es nicht gebacken bekommen, jetzt wollen sie gemeinsam stärkste politische Kraft in den Niederlanden werden: Am Sonnabend beschlossen die Delegierten von Groenlinks und der sozialdemokratischen Partij van de Arbeid (PvdA) mit überwältigender Mehrheit von jeweils mehr als 95 Prozent die Fusion ihrer Parteien zu Progressief Nederland (Pro). Die Farbe Grün dominierte das Bühnenbild auf dem Vereinigungskongress in den Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch,...

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