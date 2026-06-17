17.06.2026
Niederlande
Grün und Rot fusionieren
Niederlande: Sozialdemokratische PvdA und Groenlinks schließen sich zur größten Partei zusammen
Von Gerrit Hoekman
Alleine haben sie es nicht gebacken bekommen, jetzt wollen sie gemeinsam stärkste politische Kraft in den Niederlanden werden: Am Sonnabend beschlossen die Delegierten von Groenlinks und der sozialdemokratischen Partij van de Arbeid (PvdA) mit überwältigender Mehrheit von jeweils mehr als 95 Prozent die Fusion ihrer Parteien zu Progressief Nederland (Pro). Die Farbe Grün dominierte das Bühnenbild auf dem Vereinigungskongress in den Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch,...
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