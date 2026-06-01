17.06.2026

Pflegereform

Haushalt versus Menschenwürde

CSU-Gesundheitspolitikerin kritisiert den Reformentwurf zur Pflege

Von Jens Walter

Sparen, sparen und nochmals sparen – so lautet die Devise fast aller Reformen, die nicht der Kriegstüchtigkeit dienen. Dazu zählt die Pflegeneuordnung. Am Dienstag ging die examinierte Pflegerin Emmi Zeulner, die die CSU im Gesundheitsausschuss des Bundestags vertritt, in einem Interview des Spiegels hart mit dem Reformentwurf ins Gericht. Pflege gehe Menschen »nahe wie Liebe, Familie oder Freundschaft« und müsse in ...

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