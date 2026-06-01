17.06.2026

Neues Abwehrzentrum eröffnet

Dobrindts nächster Geheimtreff

Bundesinnenminister eröffnet neues Gemeinsames Abwehrzentrum für »hybride« Bedrohungen

Von Marc Bebenroth

Für deutsche Innenminister kann es offenbar nicht genug Einrichtungen geben, in denen sich Polizeien und Geheimdienste abseits demokratischer Kontrolle direkt austauschen. Am Dienstag hat Alexander Dobrindt zusammen mit Spitzenvertretern sogenannter Sicherheitsbehörden in Berlin das Gemeinsame Zentrum zur Abwehr hybrider Bedrohungen (GAZ Hybrid) eingeweiht. Im GAZ Hybrid sollen ab sofort in fünf Arbeitsgruppen die 17 Inlandsgeheimdienste, das Bundeskriminalamt, die ...

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