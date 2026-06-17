17.06.2026
Neues Abwehrzentrum eröffnet
Dobrindts nächster Geheimtreff
Bundesinnenminister eröffnet neues Gemeinsames Abwehrzentrum für »hybride« Bedrohungen
Von Marc Bebenroth
Für deutsche Innenminister kann es offenbar nicht genug Einrichtungen geben, in denen sich Polizeien und Geheimdienste abseits demokratischer Kontrolle direkt austauschen. Am Dienstag hat Alexander Dobrindt zusammen mit Spitzenvertretern sogenannter Sicherheitsbehörden in Berlin das Gemeinsame Zentrum zur Abwehr hybrider Bedrohungen (GAZ Hybrid) eingeweiht. Im GAZ Hybrid sollen ab sofort in fünf Arbeitsgruppen die 17 Inlandsgeheimdienste, das Bundeskriminalamt, die ...
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