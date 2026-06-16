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16.06.2026
WM-Kolumne

Drecksack

Gras

Von Jürgen Roth
Der Dichterfürst Florian Günther, der Herausgeber des Hochglanzmodelleisenbahnmagazins Goldstück, preschte mit seinem mirabellenfarbenen Lamborghini Revuelto auf unseren karg gepflasterten Hof. Der Motor fauchte noch einmal kurz und heftig, bevor sich die Fahrertür sirrend öffnete. Günther entstieg seinem Zweitwagen, den er für lästige Dienstreisen benutzt. Er trug ein silbernes Sakko, drei seidene Schals und Budapester Schuhe, die er in einer Ostberliner Kaufhalle ...

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