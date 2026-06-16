16.06.2026

Ein souveräner Sieg

Der FC Barcelona gewinnt zum 13. Mal die Champions League im Herrenhandball

Von Ken Merten

Der eine Däne zündete sofort, der andere zu spät: 38 Sekunden nach Anpfiff hatte sich Mathias Gidsel von den Füchsen Berlin nach einem Doppelpass mit Lasse Andersson frei und zentral an den Kreis gespielt – aber schon den ersten Wurf nahm ihm Barcelonas Schlussmann Emil Nielsen weg. Die erste von insgesamt 14 Paraden, mit denen Nielsen erheblich dazu beitrug, dass der Turnierfavorit am frühen Sonntag abend in Köln einen souveränen Finalsieg (37:34; 20:16) feierte, u...

Artikel-Länge: 4044 Zeichen