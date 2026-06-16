Zum Inhalt der Seite
16.06.2026
Aus den Unterklassen

Ein souveräner Sieg

Der FC Barcelona gewinnt zum 13. Mal die Champions League im Herrenhandball

Von Ken Merten
Der eine Däne zündete sofort, der andere zu spät: 38 Sekunden nach Anpfiff hatte sich Mathias Gidsel von den Füchsen Berlin nach einem Doppelpass mit Lasse Andersson frei und zentral an den Kreis gespielt – aber schon den ersten Wurf nahm ihm Barcelonas Schlussmann Emil Nielsen weg. Die erste von insgesamt 14 Paraden, mit denen Nielsen erheblich dazu beitrug, dass der Turnierfavorit am frühen Sonntag abend in Köln einen souveränen Finalsieg (37:34; 20:16) feierte, u...

Artikel-Länge: 4044 Zeichen

Damit unabhängiger Journalismus weiter möglich bleibt: Unterstützen Sie die junge Welt mit einem Abonnement und erhalten Sie Zugang zu allen Analysen, Reportagen und Kommentaren.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe