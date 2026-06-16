16.06.2026

Biologie

Der Mensch tickt links

Ein Experiment ermittelt: Menschen haben eine Tendenz gegen den Uhrzeigersinn

Von Felix Bartels

Neulich beim Bowlen. Von meiner Gang so zügig nassgemacht, dass mir das obligatorische »It’s a league game, Smoke« im Hals steckenblieb. Der Grund des Versagens war schnell identifiziert, alle meine Kugeln drifteten nach links. Ein jW-Redakteur, Linksdrall – wir hatten Spaß. Gleichwohl scheint, was mich persönlich hinderte, ein universelles Phänomen zu sein. Menschliche Motorik neigt sich, wie ein aktuelles Experiment zeigt, bevorzugt gegen den Uhrzeigersinn. Domina...

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