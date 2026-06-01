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16.06.2026
Südafrika

Systembedingt brutal

Die Unterdrückung der schwarzen Bevölkerungsmehrheit war eine der Grundlagen des Erfolgs der Apartheidvolkswirtschaft in Südafrika. Mit dem Massaker an den Schülern Sowetos vor 50 Jahren leitete das Regime zugleich seinen Niedergang ein

Von Christian Selz, Kapstadt
Es gibt wenig, was die Bestialität eines Staatsapparats derart deutlich offenbart wie Schüsse auf Kinder. Das südafrikanische Apartheidregime hat auch davor nicht zurückgeschreckt. Als die Schüler in Soweto am 16. Juni 1976 statt zur Schule auf die Straße gingen, weil die Rassisten in Pretoria ihnen auch noch die letzten Bildungschancen nehmen wollten, schickte jene Regierung von Premierminister John Vorster Polizeieinheiten mit scharfer Munition. Der Aufstand wurde...

Artikel-Länge: 16609 Zeichen

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