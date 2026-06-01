16.06.2026

Mitgefühl (1)

Von Helmut Höge

Nachdem die autistische US-Nutztierexpertin Temple Grandin auf einer Ranch mit einem Fang- und Behandlungsstand für Rinder gearbeitet hatte, in dem diese fixiert wurden, baute sie einen ähnlichen Stand für sich selbst: einen »Berührungsapparat«, den sie PACES nannte: Pressure Apparatus Controlled Environment Sensory. Er steht in ihrem Schlafzimmer und ermöglicht ihr, »zu lernen, wie man sanft und liebenswürdig reagiert und Mitgefühl entwickelt … Ich lernte zu fühlen...

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