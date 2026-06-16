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16.06.2026
Wirtschaftsbericht

27 Millionen mehr Arme in Pakistan

Report attestiert Regierung beim Kampf gegen Ungleichheit völliges Versagen

Von Thomas Berger
Immer neu aufflammende Konflikte hindern die Armutsbekämpfung im globalen Maßstab – speziell der Krieg zwischen den USA und dem Iran treibt mit Handelseinschränkungen weltweit viele Verbraucherpreise in die Höhe. Zusätzlich stellt der aktuelle Pakistan Economic Survey 2025–26 zwei Wochen vor Ende des pakistanischen Haushaltsjahrs dem südasiatischen Land ein besonders schlechtes Zeugnis für das Ziel, die Armut zu reduzieren, aus. Im Gegenteil: Von Armut waren in den ...

Artikel-Länge: 4031 Zeichen

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