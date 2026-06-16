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16.06.2026
Nahostkonflikt

Rückschlag für »Palestine Action«

Britisches Gericht hält Verbot der Organisation aufrecht

Von Dieter Reinisch
Die Freude war nicht von Dauer: Am Montag urteilte der Oberste Gerichtshof in London gegen eine Entscheidung vom Februar. Damals hatte das Gericht das Verbot der Gruppe »Palestine Action« (PA) vom Juli 2025 für rechtswidrig erklärt. Die Labour-Regierung legte Einspruch ein und war nun erfolgreich, so dass die Gruppe, die militanten Widerstand gegen die britische Komplizenschaft an Israels Genozid in Gaza leistet, als terroristische Organisation eingestuft bleibt. Da...

Artikel-Länge: 2356 Zeichen

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