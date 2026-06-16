16.06.2026
Peru
Überprüfung teuer
Perus Rechtssystem bevorteilt Fujimori
Von Volker Hermsdorf
Eine Woche nach der Stichwahl vom 7. Juni in Peru steht das Endergebnis noch immer nicht fest. Bei einem Auszählungsstand von 98,59 Prozent lag Keiko Fujimori, die Tochter und politische Erbin des wegen Verbrechen gegen die Menschheit verurteilten Exdiktators Alberto Fujimori, am Sonntag abend mit 50,05 Prozent lediglich 18.478 Stimmen vor dem linken Präsidentschaftsbewerber Roberto Sánchez von Juntos por el Perú mit 49,94 Prozent. Das äußerst knappe Ergebnis und ho...
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