16.06.2026

Schweiz

Absage an Sündenbockpolitik

Schweiz: Initiative von rechter SVP zur Begrenzung der Einwohnerzahl ist klar gescheitert

Von Luca Schäfer, Bern

Eine Zahl als politisches Allheilmittel? Die Schweizerische Volkspartei (SVP) – politisch in etwa zwischen CDU und AfD einzuordnen – hat am Sonntag ihre »Zehn-Millionen-Initiative« vor das Stimmvolk gebracht. Es war die erste Volksabstimmung weltweit über eine staatliche Einwohnerobergrenze. Festgelegt werden sollte, dass die Wohnbevölkerung bis 2050 auf nicht mehr als zehn Millionen anwachsen dürfe. Ab 9,5 Millionen sollte der Bundesrat zu migrationsbremsenden Maßn...

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