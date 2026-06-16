16.06.2026

Vivantes und Charité

Nächster Wortbruch in Berlin

Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses stimmt gegen die Rückführung der Servicegesellschaften von Charité und Vivantes

Von Susanne Knütter

Überraschend ist es nicht. Ein Skandal trotzdem. Bei Treffen mit Beschäftigten der Servicegesellschaften von Charité und Vivantes bekräftigte der Regierende Bürgermeister Kai Wegner immer wieder: Die Rückführung der ausgegliederten Krankenhausbereiche in die Mutterkonzerne müsse erfolgen und werde erfolgen. Genauso äußerten sich Politiker der Berliner SPD. Auch im Koalitionsvertrag der Berliner Landesregierung aus CDU und SPD steht das Vorhaben: »Die Koalition wird ...

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