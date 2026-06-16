16.06.2026
Vivantes und Charité
Nächster Wortbruch in Berlin
Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses stimmt gegen die Rückführung der Servicegesellschaften von Charité und Vivantes
Von Susanne Knütter
Überraschend ist es nicht. Ein Skandal trotzdem. Bei Treffen mit Beschäftigten der Servicegesellschaften von Charité und Vivantes bekräftigte der Regierende Bürgermeister Kai Wegner immer wieder: Die Rückführung der ausgegliederten Krankenhausbereiche in die Mutterkonzerne müsse erfolgen und werde erfolgen. Genauso äußerten sich Politiker der Berliner SPD. Auch im Koalitionsvertrag der Berliner Landesregierung aus CDU und SPD steht das Vorhaben: »Die Koalition wird ...
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