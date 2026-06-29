29.06.2026

Chile

Nach dem Aufstand

In Chile folgte auf den größten sozialen Aufstand Lateinamerikas seit langer Zeit eine Rechtsregierung. Der verfassungsgebende Prozess hatte zuvor Teile des Protests integriert

Von Robert Kohl Parra

Was am 25. Oktober 2019 in Chile geschah, bildete den Höhepunkt des sozialen Aufstands, der nur einige Wochen vorher begonnen hatte. An diesem Tag protestierten in einem Land mit gerade einmal 19 Millionen Einwohner allein im Zentrum der Hauptstadt Santiago mehr als eine Million Menschen. Es war die bis dahin größte Demonstration in der Geschichte des Landes. Die mobilisierte Bevölkerung drängte auf eine neue Verfassung, kostenlose Bildung und Gesundheit und ein End...

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