Zum Inhalt der Seite
29.06.2026
Chile

Nach dem Aufstand

In Chile folgte auf den größten sozialen Aufstand Lateinamerikas seit langer Zeit eine Rechtsregierung. Der verfassungsgebende Prozess hatte zuvor Teile des Protests integriert

Von Robert Kohl Parra
Was am 25. Oktober 2019 in Chile geschah, bildete den Höhepunkt des sozialen Aufstands, der nur einige Wochen vorher begonnen hatte. An diesem Tag protestierten in einem Land mit gerade einmal 19 Millionen Einwohner allein im Zentrum der Hauptstadt Santiago mehr als eine Million Menschen. Es war die bis dahin größte Demonstration in der Geschichte des Landes. Die mobilisierte Bevölkerung drängte auf eine neue Verfassung, kostenlose Bildung und Gesundheit und ein End...

Artikel-Länge: 19821 Zeichen

Damit unabhängiger Journalismus weiter möglich bleibt: Unterstützen Sie die junge Welt mit einem Abonnement und erhalten Sie Zugang zu allen Analysen, Reportagen und Kommentaren.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe