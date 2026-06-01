16.06.2026

Landlust

Brennessel

Aus der Provinz

Von Jürgen Roth

Auf einer der honigfarbenen Bierbänke vor dem »Seven Bistro« sitzt ein Kneipeneleve und doziert über unseren geliebten Führer. Er habe sich »mit dem Hitler viel aufgefasst«, via TV, fehlendes Ei und so fort. »Ich hoffe«, werfe ich, hitlergenitalspezifisch nicht informiert, ein, »es hat das linke gefehlt.« Davon müsse man ausgehen, sagt er. In einem Internetgespräch mit dem charmanten, munteren marokkanisch-indischen Comedian Salim Samatou hatte ich von dem einzigen ...

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