19.06.2026

Geschichte der Arbeiterbewegung

Im Berg

Richard Sorge wurde 1944 als sowjetischer Spion in Japan hingerichtet. In den frühen 1920er Jahren arbeitete er für kurze Zeit als Bergmann, bevor er seine journalistische Tätigkeit aufnahm. Eine neue Biographie beleuchtet diese Zeit

Von Jörg Becker

In diesen Tagen erscheint im Kölner Papy­rossa-Verlag die Biographie »Der spätere Spion. Richard Sorge 1918–1924« von Jörg Becker, die auch zahlreiche Schriften Sorges enthält. Wir dokumentieren daraus mit freundlicher Genehmigung des Verlags einen Artikel Sorges aus der Bergischen Arbeiterstimme, in dem dieser seine Erlebnisse unter Tage schildert. Jörg Becker hat dazu eigens einen einleitenden Text verfasst. (jW) Der »große« Meisterspion Richard Sorge (1895–1944) ...

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