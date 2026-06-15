15.06.2026

Geschichtspolitik

Die Brücke über den Landwehrkanal

Dokumentation der Berliner Geschichtswerkstatt rekonstruiert den Weg zum Rosa-Luxemburg-Steg

In der Nacht vom 15. zum 16. Januar 1919 warfen die Mörder Rosa Luxemburgs den Leichnam an der damaligen Lichtensteinbrücke in den Berliner Landwehrkanal. Als Ersatz für die 1945 zerstörte Brücke wurde erst 1987 im Zuge der Erweiterung des Zoologischen Gartens ein Ersatzbau für Fußgänger eingeweiht. Einer der beiden baugleichen Brückenstege trägt seit 2012 den Namen Rosa-Luxemburg-Steg, während der andere, der nur für Besucher des Zoos nutzbar ist, weiterhin Lichten...

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