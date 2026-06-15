Zum Inhalt der Seite
15.06.2026
Geschichtspolitik

Die Brücke über den Landwehrkanal

Dokumentation der Berliner Geschichtswerkstatt rekonstruiert den Weg zum Rosa-Luxemburg-Steg

In der Nacht vom 15. zum 16. Januar 1919 warfen die Mörder Rosa Luxemburgs den Leichnam an der damaligen Lichtensteinbrücke in den Berliner Landwehrkanal. Als Ersatz für die 1945 zerstörte Brücke wurde erst 1987 im Zuge der Erweiterung des Zoologischen Gartens ein Ersatzbau für Fußgänger eingeweiht. Einer der beiden baugleichen Brückenstege trägt seit 2012 den Namen Rosa-Luxemburg-Steg, während der andere, der nur für Besucher des Zoos nutzbar ist, weiterhin Lichten...

Artikel-Länge: 3016 Zeichen

Damit unabhängiger Journalismus weiter möglich bleibt: Unterstützen Sie die junge Welt mit einem Abonnement und erhalten Sie Zugang zu allen Analysen, Reportagen und Kommentaren.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe