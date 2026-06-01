Zum Inhalt der Seite
15.06.2026
Programmtips

Vorschlag

Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht

Auf dem Sohne des Brahma Per Bambusfloß geht es 150 Kilometer den Brahmaputra hinab. Zwischenhalte werden gemacht: beim Holi-Festival, den matriarchal organisierten Khasi, dem religiösen Wallfahrtsort Varanasi und dem Kaziranga-Nationalpark. BRD 2024. → Young Adventurers. Indien: Floßfahrt ins Unbekannte. 3sat, 15.25 Uhr Heimatfront Damit der deutsche Imperialismus bloß nicht den anstehenden Weltkrieg verpasst, wird fleißig aufgerüstet. 240 Reservisten proben in Ren...

Artikel-Länge: 2036 Zeichen

Damit unabhängiger Journalismus weiter möglich bleibt: Unterstützen Sie die junge Welt mit einem Abonnement und erhalten Sie Zugang zu allen Analysen, Reportagen und Kommentaren.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe