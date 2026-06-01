15.06.2026

Programmtips

Vorschlag

Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht

Auf dem Sohne des Brahma Per Bambusfloß geht es 150 Kilometer den Brahmaputra hinab. Zwischenhalte werden gemacht: beim Holi-Festival, den matriarchal organisierten Khasi, dem religiösen Wallfahrtsort Varanasi und dem Kaziranga-Nationalpark. BRD 2024. → Young Adventurers. Indien: Floßfahrt ins Unbekannte. 3sat, 15.25 Uhr Heimatfront Damit der deutsche Imperialismus bloß nicht den anstehenden Weltkrieg verpasst, wird fleißig aufgerüstet. 240 Reservisten proben in Ren...

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