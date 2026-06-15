15.06.2026

Kino

Seid umschlungen, Millionen!

Aliens sind gut, Behörden böse: Steven Spielbergs neuer Film »Disclosure Day«

Von Marc Hairapetian

Auf die Frage, ob wir im Universum allein sind, meint Steven Spielberg, die Antwort gefunden zu haben: »Natürlich nicht! Es gibt Milliarden Möglichkeiten für andere Lebensformen im All. Und warum sollte so eine Spezies bei einem Aufeinandertreffen unser Feind sein? Das filmisch aufzugreifen, hat mich immer wieder gereizt«, sagte er mir 2023 bei einem Berlinale-Interview im Grand-Hyatt-Hotel. In der Tat sind bei dem US-amerikanischen Regisseur, Drehbuchautor und Prod...

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