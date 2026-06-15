15.06.2026
WM-Kolumne
Halbfinale
Gras
Von Jürgen Roth
Ich begrüße den Rainer, den Nußeckenmann und Inhaber einer Oldtimersammlung, die er in einer Halle in Rudelsdorf hegt und pflegt, mit einem leicht abgewandelten Satz von Christoph Kramer: »Die Schweiz muss mit dieser Mannschaft kreieren!« »Ich wette«, sagt der Rainer vor dem »Startrampen-Spiel« (Süddeutsche Zeitung) Katar contra Schweiz, einem Match, das »eine Mannschaft scharfmachen und zuspitzen« soll (Süddeutsche Zeitung; den Trampeln da unten an der Isar ist wa...
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