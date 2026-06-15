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15.06.2026
WM-Kolumne

Halbfinale

Gras

Von Jürgen Roth
Ich begrüße den Rainer, den Nuß­eckenmann und Inhaber einer Oldtimersammlung, die er in einer Halle in Rudelsdorf hegt und pflegt, mit einem leicht abgewandelten Satz von Christoph Kramer: »Die Schweiz muss mit dieser Mannschaft kreieren!« »Ich wette«, sagt der Rainer vor dem »Startrampen-Spiel« (Süddeutsche Zeitung) Katar contra Schweiz, einem Match, das »eine Mannschaft scharfmachen und zuspitzen« soll (Süddeutsche Zeitung; den Trampeln da unten an der Isar ist wa...

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