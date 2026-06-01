15.06.2026

Documenta

Spuren tilgen

Die Erinnerung an die Documenta 15 verschwindet aus dem Kasseler Stadtraum

Von Ulrich Schneider

Anfang Juni macht die Kasseler Lokalzeitung Hessische/Niedersächsische Allgemeine (HNA) mit der Nachricht auf: »Ruruhaus: Documenta-Bemalung verschwindet«. Und tatsächlich sah man bereits Einrüstungen an dem Haus direkt an der Ecke zum Friedrichsplatz, dem zentralen Veranstaltungsort der Documenta-Ausstellungen. Bei der vergangenen wurde das ehemalige Kaufhaus als Verwaltungsgebäude genutzt, als zentraler Anlaufpunkt mit Kassen, Buchhandel, einem Bistro und verschie...

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