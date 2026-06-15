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15.06.2026
Honduras

Asfura-Regierung stärkt Großgrundbesitzer

Honduras: Gesetz zu »Stärkung und Schutz« der Landwirtschaft soll Kleinbauern von Land vertreiben

Von Thorben Austen, Quetzaltenango
Zweimal hat sich der Kongress in Honduras in den vergangenen zwei Wochen mit dem »Gesetz zur Stärkung und zum Schutz des Agrarindustriesektors« beschäftigt. Am 4. Juni gab der Kongress grundsätzlich grünes Licht, am vergangenen Dienstag wurde dann das Gesetz noch auf Bereiche der Energieerzeugung, Tourismus und Infrastruktur ausgeweitet. Honduras wird seit Januar von dem rechten Präsidenten Nasry Asfura regiert. Seine Partei, die Partido Nacional de Honduras (PNH), ...

Artikel-Länge: 4175 Zeichen

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