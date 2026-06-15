15.06.2026

Vereinigte Staaten

Panik im Weißen Haus

USA: Der Fall des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein hat die Trump-Regierung in Erklärungsnot gebracht

Von Lars Pieck

Eine aktuelle Recherche der New York Times (NYT) beschreibt die Vorgänge innerhalb der Trump-Regierung vor der teilweisen Veröffentlichung der Epstein-Akten im vergangenen Jahr als eine Abfolge zunehmend hektischer Sitzungen im Weißen Haus unter der Leitung eines alarmierten US-Vizepräsidenten J. D. Vance. Schließlich stellte der Fall Jeffrey Epstein für das US-Justizministerium von Beginn an ein politisches Problem dar. Denn die sogenannte MAGA-Basis der Republikan...

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