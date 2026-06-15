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15.06.2026
Kolumne von Mumia Abu-Jamal

Tödliches Gefängnissystem

In den USA sterben immer wieder Inhaftierte durch verweigerte medizinische Hilfe

Von Mumia Abu-Jamal
Der Gefangene war allen unter seinem Spitznamen »Silk« bekannt. Das war natürlich nicht sein offizieller Name. Sein Geburtsname lautete Todd White. Er arbeitete in der Küche und trainierte im Fitnessraum mit Gewichten. Am 26. Mai klagte er während der Arbeit über Schmerzen im Brustkorb. Die Küchenleitung alarmierte die medizinische Abteilung des Gefängnisses, die Silk zur Untersuchung auf die Krankenstation bringen ließ. Dort wurde bei ihm ein Elektrokardiogramm (EK...

Artikel-Länge: 3203 Zeichen

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