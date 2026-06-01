15.06.2026

Maritime Wirtschaft

Wer auf Kriegskurs ist, wird finanziert

Allianz »Deutsche Häfen« vorgestellt. Das Bündnis von Hafenbetreibern reiht sich zwecks Finanzierung in »Zeitenwende« ein

Von Burkhard Ilschner

Eigentlich war dieser Schritt längst überfällig – leider bedurfte es erst einer kriegslastigen »Zeitenwende«, um ihn zu vollziehen: Maßgebliche deutsche Seehäfen haben Mitte vergangener Woche in Berlin ein Anfang Mai gegründetes Bündnis vorgestellt. Die Allianz »Deutsche Häfen« will »zentrale Zukunftsfragen der Hafenentwicklung« gemeinsam vorantreiben. Dem Zusammenschluss gehören die Betreiber der größten Seehäfen sowie des Megabinnenhafens Duisburg an, er vertritt ...

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