15.06.2026
Chrupallas fragwürdiger Vorstoß
AfD-Betriebsrat sagt nein
Bericht: Parteichef wollte offenbar Ex-Linke- und Ex-BSW-Politikerin in den Fraktionsvorstand holen
Von Marc Bebenroth
Aus ihrer besonders kapitalfreundlichen und vermögenschonenden Agenda macht die AfD weder in ihren Programmen noch in ihren Parlaments- oder Parteitagsreden einen Hehl. Gerade deshalb strebt die Partei danach, auch in den Betriebsräten ihre Leute zu plazieren. Einen vollständig mit eigenem Personal besetzten Betriebsrat gibt es allerdings bereits: den der Bundestagsfraktion. Dieser hat nun wieder von sich reden gemacht und offenbar eine vom Fraktionschef Tino Chrupa...
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