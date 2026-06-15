15.06.2026

Chrupallas fragwürdiger Vorstoß

AfD-Betriebsrat sagt nein

Bericht: Parteichef wollte offenbar Ex-Linke- und Ex-BSW-Politikerin in den Fraktionsvorstand holen

Von Marc Bebenroth

Aus ihrer besonders kapitalfreundlichen und vermögenschonenden Agenda macht die AfD weder in ihren Programmen noch in ihren Parlaments- oder Parteitagsreden einen Hehl. Gerade deshalb strebt die Partei danach, auch in den Betriebsräten ihre Leute zu plazieren. Einen vollständig mit eigenem Personal besetzten Betriebsrat gibt es allerdings bereits: den der Bundestagsfraktion. Dieser hat nun wieder von sich reden gemacht und offenbar eine vom Fraktionschef Tino Chrupa...

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