13.06.2026

Der Traum von der DDR

Erinnerungen an den Schriftsteller Hermann Kant, der am 14. Juni 100 Jahre alt geworden wäre

Von Irmtraud Gutschke

Warum wir zusammen ein Buch machen sollten, sah er zunächst nicht ein. »Alles über mich steht in meinen Texten.« Tatsächlich ging Hermann Kant ja beim Schreiben von eigenen Erlebnissen aus. Zudem traf ich ihn in schwieriger Lage. Frau und Kinder hatten ihn verlassen. Achtzig inzwischen, lebte er allein in einem Sommerhaus in Prälank. Seine Veröffentlichungen nach 1990 im Aufbau-Verlag – »Abspann« (1991), »Kormoran« (1994), »Okarina« (2002) – änderten nichts daran, d...

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