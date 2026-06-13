Zum Inhalt der Seite
13.06.2026
jW-Wochenendgeschichte

Der Traum von der DDR

Erinnerungen an den Schriftsteller Hermann Kant, der am 14. Juni 100 Jahre alt geworden wäre

Von Irmtraud Gutschke
Warum wir zusammen ein Buch machen sollten, sah er zunächst nicht ein. »Alles über mich steht in meinen Texten.« Tatsächlich ging Hermann Kant ja beim Schreiben von eigenen Erlebnissen aus. Zudem traf ich ihn in schwieriger Lage. Frau und Kinder hatten ihn verlassen. Achtzig inzwischen, lebte er allein in einem Sommerhaus in Prälank. Seine Veröffentlichungen nach 1990 im Aufbau-Verlag – »Abspann« (1991), »Kormoran« (1994), »Okarina« (2002) – änderten nichts daran, d...

Artikel-Länge: 18194 Zeichen

Damit unabhängiger Journalismus weiter möglich bleibt: Unterstützen Sie die junge Welt mit einem Abonnement und erhalten Sie Zugang zu allen Analysen, Reportagen und Kommentaren.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe