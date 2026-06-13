13.06.2026

»Jüdisch-bolschewistisch« und »asiatisches Heidentum«

Dokumentiert. Auszug aus einem jW-Artikel von 2015 zur Geschichte deutscher Russland-Bilder

Von Manfred Weißbecker

Sich mit der langen Geschichte deutscher Russland-Bilder zu befassen und dabei insbesondere die des deutschen Faschismus in Erinnerung zu rufen – das gebietet der kritische Blick auf einige neue Erscheinungen in den Krisen und Kriegen unserer Zeit sowie in der gegenwärtig betriebenen bundesdeutschen Außen- und Militärpolitik. (…) Als sich den Deutschen 1917/18 Gelegenheit bot, in Brest-Litowsk dem besiegten und revolutionserschütterten Russland einen Frieden zu dikt...

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