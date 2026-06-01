13.06.2026

Programmtips

Vorschlag

Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht

Moribund fürs Leben? Über vier Menschen, darunter ein Fünfjähriger mit Dup15Q-Syndrom, zwei Mukoviszidosepatienten und eine emsige Bergsteigerin, die sich trotz neurologischer Erkrankung auf den Weg gen Himalaja macht. BRD 2026. → Seltene Krankheiten. Leben zwischen Hoffnung und Ausnahmezustand. SWR/SR, Sa., 15.15 Uhr Homer J. Trump Erst Scheiße bauen und dann gefeiert werden, wenn man vorgibt, den selbstverursachten Augiasstall auszumisten: Homer bringt das Springf...

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