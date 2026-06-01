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13.06.2026
DDR-Literatur

Ein bisschen Südsee

Nachdenken über Hermann Kant. Erinnerungen anlässlich des 100. Geburtstages des DDR-Schriftstellers

Von Peter Michel
»Die intensive schwierige Wirklichkeit vieler Lebensläufe droht zu verblassen, die Erinnerung an sie ausgelöscht zu werden. Die Unruhe, die Glut, die sie besessen haben, werden nicht mehr wahrgenommen; sie selbst haben geduldet, dass sie zugeschüttet wurden. Und doch: was wäre das Jahrhundert ohne sie?« (Christa Wolf über Anna Seghers) *** Der Ober stört. Er öffnet lautstark die gläserne Rolltür und fragt nach weiteren Wünschen. Hermann Kant unterbricht seine Lesung...

Artikel-Länge: 16423 Zeichen

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