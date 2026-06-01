13.06.2026

WM-Kolumne

Hölle

Gras

Von Jürgen Roth

Was ist nur mit vielen Linken los, meinen Denkverwandten, die auf eine stolze Tradition der intellektuellen Freiheit, des Ausdruckswagemuts und der Staatsferne zurückblicken können? Sie kleben an ihres Kontextes entkleideten Wörtern, als seien sie Totems, und würden am liebsten täglich neunzig Meldestellen aus der Taufe hieven. Schreibe ich, belegt und begründet, eine bestimmte Medienkohorte sei »stets zackig woke«, regen sie sich reflexartig auf, da ihr Weltbild du...

Artikel-Länge: 2112 Zeichen